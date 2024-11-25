Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 43,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 25 ноября, не изменился и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 43,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,10 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., что на 4 копейки дороже показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,59 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 43,84 грн/евро, курс продажи - 43,59 грн/евро.

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Сколько будет стоить 1 биткоин в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 25 ноября, составляет 98 292,26 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 042 689,03 грн.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил на 25 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 42,99 гривны за один евро, таким образом, гривна укрепилась на 48 копеек.

Как писал УНИАН, Молдова откажется от использования доллара для определения официального курса лея. Со 2 января 2025 года Молдова для определения официального обменного курса национальной валюты будет использовать евро.

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