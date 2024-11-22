Курс гривни к евро установлен на уровне 42,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл.

Таким образом, гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, значительно усилила позиции.

Видео дня

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 42,99 гривни за один евро:

Таким образом, гривня укрепилась на 48 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,38/41,40 грн/долл., евро - 43,17/43,18 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,61 грн/долл., что на 1 копейку дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 22 ноября, не изменился и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также неизменен и составляет 44,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: