Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 43,48 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 4 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, подешевел сразу на 35 копеек и составляет 43,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 42,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 февраля, также остался неизменным и составляет 43,48 грн.

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Нацбанк установил на 4 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек. Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, значительно усилила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 42,86 грн за один евро, то есть гривна выросла на 46 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение этой недели ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "ремиссии". По его мнению, общие курсовые колебания будут напоминать события текущей недели, а официальный курс доллара будет колебаться в коридоре 42-42,3 гривни за доллар.

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