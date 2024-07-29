Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 45,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 44,63 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 5 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в августе могут быть сформированы новые валютные коридоры допустимых и объективных колебаний: 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро.

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