Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел до 44,25 грн.

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В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,80 грн/долл., что на 2 копейки дешевле показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,13 грн/евро.

Нацбанк установил на 2 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,58 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,90 гривен за один евро, то есть гривна потеряла 4 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в начале декабря ситуация на валютном рынке, как и в ноябре, прежде всего будет отталкиваться от стратегии регулятора по минимизации влияния инфляции на курсовые показатели.

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