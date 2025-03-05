Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,10 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 5 марта, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 30 копеек и составляет 44,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 43,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подешевел до уровня 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 5 марта, подорожал до 44,10 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 42,05 грн/долл.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 42,60 до 44,40 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 42,70 до 44,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 5 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 34 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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