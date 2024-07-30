Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 30 июля, снизился на 15 копеек и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,70 грн, евро - по курсу 44,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился сразу на 41 копейку - до 44,84 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 15 копеек и составляет 41,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,10 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 44,90 грн/евро (курс продажи - 44,61 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,05 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,41 грн/евро, то есть гривна выросла на 22 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в августе могут быть сформированы новые валютные коридоры допустимых колебаний: 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро.

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