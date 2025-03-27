Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 44,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 марта, подешевел до 45,25 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции - официальный курс евро на среду установлен на уровне 44,82 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 32 копейки.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,95 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,15 до 41,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 44,20 до 45,85 грн/евро, а в обменниках - от 44,35 до 45,75 грн/евро.

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