Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, а евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 27 марта, снизился на 6 копеек и в среднем составляет 41,84 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 45,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,46 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,15 грн/евро, а курс продажи - 44,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 27 марта, составляет 87 417 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 642 070 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 27 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 44,82 гривни за один евро, то есть украинские национальная валюта укрепилась на 32 копейки.

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