Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро – 43,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 25 июня, вырос на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 44,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,81 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 11 копеек – до 44,15 грн/евро (курс продажи – 43,97 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 43,52 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 29 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По данным аналитиков инвестгруппы ICU, снижение дефицита валюты на прошлой неделе стало поводом для Нацбанка несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Однако высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, поэтому курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях.

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