Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро – 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 25 июня, вырос на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,30 грн, евро – по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 19 копеек – до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 7 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,81 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 11 копеек – до 44,15 грн/евро (курс продажи – 43,97 грн/евро).

По прогнозу вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, на летний период девальвация гривны будет почти нулевой, а колебания курса доллара будут происходить в пределах коридора 40-41 грн.

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