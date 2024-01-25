Курс гривни к евро установлен на уровне 40,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,58 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,92 грн/евро. То есть гривня ослабилась на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,58/37,60 грн/долл., евро – 40,88/40,88 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютный рынок в феврале будет влиять ряд экономических и военных факторов, а курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 37,5-39,5 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

По словам эксперта, в феврале продлится процесс курсовой конкуренции между финучреждениями на наличном рынке за покупателя: разница между курсами покупки не превысит 0,1-0,2 грн, а текущие курсовые изменения на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

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