Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,05 грн, евро – по курсу 41,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 17 копеек – до 42,02 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 4 копейки – до 38,63 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,51 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 8 копеек и составляет 42,07 грн/евро (курс продажи – 41,88 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 28 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,42 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 41,72 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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