Курс гривны к евро установлен на уровне 45,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,47/41,50 грн/долл., а евро - 45,19/45,21 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 5 копеек и составлял 45,45 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 17 марта подешевел на 1 копейку и составляет 41,69 гривни за доллар. Курс евро в банке вырос на 5 копеек и составлял 45,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,09 гривни, а евро - по курсу 44,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: