Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 44,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 марта, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 45,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 гривни за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,50 грн/евро, а курс продажи - 45,28 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 18 марта, составляет 82 456 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 416 420 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 18 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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