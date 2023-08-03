Продавать доллар и евро становится все менее выгодно.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 3 августа остался на том же уровне - 37,50 грн/долл.

Относительно евро курс гривны укрепился и сегодня составляет 41,55 грн/евро. Продать американскую валюту можно уже за меньшие средства: в среднем по курсу 36,90 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

Ситуация с курсом во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках несколько дней подряд укрепляется. По состоянию на 2 августа один доллар можно было купить за 37,50 грн/долл, евро за 41,6 грн.продать американскую валюту можно было в среднем по курсу 36,95 грн за долл., евро - 40,80 грн за евро.

Видео дня

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве касс банков будет находиться в коридоре от 36,55 до 38,15 грн/долл., а в обменниках - от 36,60 до 37,95 грн/долл.

Эксперт уверен, что в ближайшие дни среди владельцев обменников будет продолжаться тенденция на "разогрев" курса и играх на дальнейших повышениях котировок. Ограничительным фактором при этом станет реальный объем платежеспособного спроса на валюту граждан.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине с 1 августа будет постепенно снижаться.

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