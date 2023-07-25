Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 25 июля, подорожал на 5 копеек – до 37,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро-40,60 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении не изменился и составляет 41,60 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 25 июля, ослаб на 3 копейки – до 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,65 грн/евро.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что к концу месяца ежедневные колебания курсов сократятся до 0,1-0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15-0,25 грн. следовательно, наличный валютный курс будет максимально приближенным к курсу официального: 36,7-37,3 гривни за доллар и 41-42 гривни за евро.

Среди главных причин длительной стабильности на валютном рынке эксперт выделил значительные объемы макрофинансовой помощи со стороны стран-партнеров и международных финансовых институтов (с начала года Украина уже получила почти 23 млрд долл. помощи) и постепенное развитие почти всех сфер экономики.

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