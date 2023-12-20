Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 20 декабря, подорожал на 10 копеек – до 37,65 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн, евро – по курсу 40,35 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 41,32 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 декабря, подорожал на 11 копеек – до 37,82 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,60 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 20 копеек – до 37,90 грн/долл. (продать доллар можно за 37,75 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 30 копеек, до 41,45 грн/евро (курс продажи – 41,20 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: