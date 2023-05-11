Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 11 мая, ослабился на 2 копейки – до 37,82 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни подешевел на 5 копеек и составляет 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро-41,05 грн за евро.

Что происходит с курсом

Аналитики инвестиционной группы ICU отмечают, что на межбанковском рынке объем торговли валютой уменьшился.

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"Уменьшение объемов торговли валютой на межбанковском рынке могло быть следствием уменьшения бизнес-активности из-за проблем с экспортом сельхозпродукции и выходным днем в понедельник в Европе. На розничном рынке возрос интерес к покупке безналичной валюты с последующим размещением на депозитах. Это уменьшило покупку наличной валюты и соответственно улучшило сбалансированность наличного сегмента рынка", - сообщили в ICU.

По прогнозу инвестиционного банкира Сергея Фурсы, наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится. В ближайшие недели стоимость валюты больше всего будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров. По мнению Фурсы, даже если "зерновая сделка" не будет продлена, значительных изменений курса доллара это за собой не повлечет.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что до 14 мая наличный курс доллара в Украине будет колебаться в рамках 37,3-37,9 грн/долл.

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