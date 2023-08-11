Курс доллара и евро вырос на 5 копеек.

Наличный курс гривны к доллару в "Приватбанке" сегодня, 11 августа, ослабел на 5 копеек, - до 37,35 грн за доллар (со вчерашних 37,30 грн). Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 гривень.

Курс наличного евро в "Приватбанке" также увеличился на 5 копеек – до 41,45 грн за доллар (со вчерашних 41,40 грн). Продать валюту можно по курсу 40,45 гривен. Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

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Как сообщал УНИАН, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на наличном рынке останется стабильной прогнозируемой. Коридор допустимых колебаний будет на уровне 37-37, 5 грн/доллар и 40,7-42 грн /евро.

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По словам Лесового, спред (разница между курсом покупки и продажи) останется на уровне 0,15-0,25 грн, хотя обменники иногда расширяют его до 1 грн и более.

Ранее в НБУ объяснили, что ослабление наличного курса гривны в последние дни связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры. Однако в целом ситуацию в Нацбанке считают вполне контролируемой.

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