Zurich Insurance продает бизнес в России и отзывает бренд.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group уходит из РФ.

Компания отзовет свой бренд и больше не будет вести бизнес в России, об этом говорится в сообщении компании.

"Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения", — говорится в сообщении компании.

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

19 мая 2022 года министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что после 5 мая Россия может столкнуться с техническим дефолтом.

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