Украинская экономика в этом году может упасть на 8% - прогноз Кабмина

Негативное влияние пандемии на украинскую экономику усиливается началом глобальной экономической рецессии.

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

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Об этом говорится в обновленной Программе действий правительства.

"Негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения. По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3 процента.

В свою очередь Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а потому может претерпеть существенное влияние: ВВП может упасть на 4-8 процента по сравнению с 2019 годом", - говорится в программе.

Как сообщал УНИАН, ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Обновленная программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа была остро раскритикована нардепами. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию программы на заседании 18 июня.

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