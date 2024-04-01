Средняя сумма микрокредита в 2023 году составила почти 5000 гривень.

В 2023 году в Украине было заключено 8,2 млн микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн. Несмотря на рост в 1,5 раза за год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года, сообщает платформа "Опендатабот".

В среднем, украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году. Средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021-м. Всего в 2023 году взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма займов все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.

В то же время задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя – 8,03 млрд грн по состоянию на 1 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась – на 144 млн грн.

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Микрокредиты в Украине

В 2022 году сумма долгов украинцев по микрокредитам сократилась на 5 млрд грн – с 13,1 млрд грн на начало 2022 года до 8,05 млрд грн на начало 2023 года.

В ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон об ограничении ставок по микрокредитам, который предусматривает установление максимального размера дневной процентной ставки по потребительскому кредиту на уровне 1% в день от общего размера кредита.

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