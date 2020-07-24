Банки ожидают возобновления спроса на кредиты уже осенью - опрос НБУ

НБУ отмечает, что банки преодолели пик негативных ожиданий, вызванных коронакризисом.

Украинские банки ожидают, что в третьем квартале 2020 года спрос на кредиты со стороны бизнеса и населения возобновится, а условия кредитования будут смягчаться.

Читайте такжеНБУ сохранил учетную ставку на уровне исторического минимума

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины по итогам опроса НБУ среди банков.

Согласно сообщению, во втором квартале 2020 года оставалось ощутимым негативное влияние коронакризиса как на спрос населения и бизнеса на кредиты, так и на стандарты кредитования.

При этом отмечается, что пик негативных ожиданий банков был пройден в предыдущем квартале, а в нынешнем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться.

"Опрошенные банки ожидают, что в следующем квартале восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В частности, в третьем квартале банки ожидают восстановления спроса населения на потребительские кредиты и ипотеку", - говорится в сообщении.

Вместе с тем банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитных портфелей и надеются на смягчение стандартов кредитования бизнеса и населения (потребительские кредиты и ипотека) в следующие три месяца.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рассчитывает на оживление спроса украинцев на объекты жилой недвижимости за счет развития ипотечного кредитования, ставки по которым к концу года будут существенно снижены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram