В Украине растут цены на жилье: что подорожало больше всего

На вторичном рынке больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 12,9%.

Квартиры на вторичном рынке в январе-июне 2020 года подорожали по сравнению с 2019 годом на 9,5%, а на первичном рынке - на 6,9%.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Как отмечается в сообщении, на вторичном рынке больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 12,9%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 9,8%, а трехкомнатные - на 6,4%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке за первое полугодие 2020 года, то они подорожали на 6,9% по сравнению аналогичным периодом 2019 года.

Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 7,6%. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 7,4%, а трехкомнатные - на 6%.

В сообщении Госстата отмечено, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, объем жилищного фонда Украины с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года вырос на 0,9% и составил 993,3 миллиона квадратных метров общей площади.

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