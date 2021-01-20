Экономисты считают, что МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением госрегулирования газового рынка.

Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America - BofA Global Research.

"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", - заявили экономисты.

Они считают, что МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка.

"Но Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения - это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшее время заключить staff-level agreement", - считают в BofA.

"Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия", - подчеркивают аналитики.

Что этому предшествовало

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 миллионов долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.

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Автор: УНИАН