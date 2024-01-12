Банк России приближается к соглашению с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы страны в случае судебного разбирательства.

Россия работает над судебными исками, чтобы сорвать любые попытки США или Европы конфисковать часть замороженных активов центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов в пользу Украины, пишет Bloomberg.

Отмечается, что сейчас Банк России приближается к соглашению с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы страны в случае судебного разбирательства. Власти также заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах.

"Чиновники в Москве, изучающие возможность конфискации средств, пришли к выводу, что такой результат маловероятен. Они попросили не называть их имен, поскольку эта информация не является публичной", – говорится в статье.

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Официальные лица в разговорах уверены, что рассмотрение дела в суде сделает невозможным любой перевод средств в Украину, даже если Россия не сможет установить контроль над деньгами, говорят собеседники. Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации на основании законодательства, принятого после замораживания.

Также указано, что актуальность этого вопроса для России возросла в то время, когда США и союзники активизировали дискуссии относительно судьбы заблокированных активов. Этот вопрос также находится в центре внимания из-за политических разногласий в США и ЕС по поводу помощи Киеву более чем на 110 миллиардов долларов.

Комментируя вопрос конфискации активов ЦБ РФ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что это повлечет за собой "очень серьезные судебные и юридические расходы для тех, кто принимает такие решения.

Агентство ссылается на отчет "Росконгреса", в котором исследуется опыт замораживания и конфискации активов стран от Ирака до Северной Кореи, где говорится о том, что "реальные риски" того, что резервы российского центрального банка могут быть конфискованы, "остаются низкими".

Журналисты указывают, что при отсутствии четкого международного законодательства любые попытки завладеть активами будут опираться на внутреннее законодательство государств, которые наложили санкции. Как следствие, РФ сможет обжаловать такие решения, что приведет к судебным разбирательствам, которые "могут длиться десятилетиями с неясными перспективами.

В частности, деньги могут остаться заблокированными до стабилизации отношений с РФ или до тех пор, пока не появится совместное решение.

Конфискация активов РФ

Ранее УНИАН писал, что Белый дом дал зеленый свет для конфискации замороженных активов РФ. Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины.

США предлагают G7 рассмотреть пути конфискации $300 миллиардов замороженных активов России. Союзники Украины спешат согласовать соответствующий план ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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