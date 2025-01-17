Российско-украинская война за последний год непосредственно затронула более 40% населения Украины.

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2%. Такой прогноз базируется на предположении, что война будет продолжаться в течение всего года, говорится в январском отчете Global Economic Prospects.

По оценкам Всемирного банка, рост в Украине замедлился до 3,2% в 2024 году, что отражает такие вызовы, как уменьшение энергетических мощностей и зимние отключения электроэнергии, которые сдерживали рост торговли и промышленного производства. Несмотря на эти препятствия и постоянные атаки на инфраструктуру, экономика продемонстрировала значительную устойчивость.

"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, предполагая, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на уровне 7% в 2026 году, при условии прекращения активных боевых действий и за счет инвестиций в потребление и реконструкцию", - говорится в отчете.

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Отмечается, что за последний год конфликт непосредственно затронул 41% населения Украины, что подчеркивает серьезные человеческие и экономические потери. Военные расходы на оборону составляли около трети ВВП в 2023 году.

Последние новости экономики

Ранее эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года. Он предусматривает более длительную и интенсивную войну, что приведет к более длительному и интенсивному шоку для экономики, чем при базовом сценарии, который предусматривает окончание войны в четвертом квартале 2025 года.

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман спрогнозировал, что в 2025 году Украина получит около $38 млрд внешней международной финансовой помощи.

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