На восстановление Украины после войны уйдет половина российского ВВП.
Так советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко прокомментировал информацию об ущербе Украины от войны с РФ.
"Во-первых, надо понимать, что 100 млрд долл. - это приблизительные расчеты, сделанные в самом начале войны. Сейчас эта цифра может быть выше в несколько раз. Эта цифра рассчитывается как сумма разрушенных объектов инфраструктуры, потерянные доходы от неиспользования земель и многих других факторов. Эти цифры достигают половины российского ВВП", - сказал Устенко.
По его словам, речь идет именно о ВВП России, ведь именно она будет платить за восстановление нашей страны.
"Эти средства мы получим от арестованного российского имущества, арестованных резервов ЦБ и т.д. Фонд восстановления наполняется, есть понимание того, как его наполнять", - сказал он.
Устенко также прокомментировал решение о национализации имущества.
"Не думаю, что можно многое из этого получить, хотя это и правильный шаг. Решения СНБО пока было бы достаточно для начала национализации", - сказал эксперт.
Напомним, по данным Устенко, на сегодняшний день в Украине разрушена инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов.
Война вызвала полную остановку 50% украинских предприятий, а другая половина работает на пределе своих возможностей.