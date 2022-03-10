Речь идет именно о ВВП России, ведь именно она будет платить за восстановление нашей страны

На восстановление Украины после войны уйдет половина российского ВВП.

Так советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко прокомментировал информацию об ущербе Украины от войны с РФ.

"Во-первых, надо понимать, что 100 млрд долл. - это приблизительные расчеты, сделанные в самом начале войны. Сейчас эта цифра может быть выше в несколько раз. Эта цифра рассчитывается как сумма разрушенных объектов инфраструктуры, потерянные доходы от неиспользования земель и многих других факторов. Эти цифры достигают половины российского ВВП", - сказал Устенко.

По его словам, речь идет именно о ВВП России, ведь именно она будет платить за восстановление нашей страны.

"Эти средства мы получим от арестованного российского имущества, арестованных резервов ЦБ и т.д. Фонд восстановления наполняется, есть понимание того, как его наполнять", - сказал он.

Устенко также прокомментировал решение о национализации имущества.

"Не думаю, что можно многое из этого получить, хотя это и правильный шаг. Решения СНБО пока было бы достаточно для начала национализации", - сказал эксперт.

Напомним, по данным Устенко, на сегодняшний день в Украине разрушена инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Война вызвала полную остановку 50% украинских предприятий, а другая половина работает на пределе своих возможностей.

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