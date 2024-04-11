На одном из прошлых заседаний финансирование потребностей сил безопасности и обороны уже было увеличено до более 5 млрд гривень, отметил Виталий Кличко.

Киевсовет на сегодняшнем заседании будет голосовать за увеличение помощи защитникам из бюджета столицы еще более чем на 1,5 млрд гривень. Таким образом, в этом году столица выделила уже 6,5 млрд гривень силам безопасности и обороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен выделить еще более 1,5 млрд гривень нав помощь нашим военным. Из них 995 млн по программе "Защитник Киева", 30 млн – субвенция Министерству обороны Украины, почти 80 млн – на обустройство фортификационных сооружений и почти 460 млн – на социальные выплаты для защитников и защитниц по городской целевой программе "Турбота", – сообщил Виталий. Кличко.

Он напомнил, что на одном из минувших заседаний финансирование потребностей сил безопасности и обороны уже было увеличено до более 5 млрд гривень.

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"Теперь увеличиваем еще. То есть суммарно Киев выделил более 6,5 млрд за период этого года. И мы, как я и говорил, продолжаем искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на потребности ВСУ почти 9 миллиардов гривень. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.