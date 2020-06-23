В Киеве коммунальщиков подозревают в растрате более 800 тысяч гривень

Согласно материалам следствия, подозреваемый внес ложные сведения в документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены бюджетные средства.

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате более 800 тыс. грн заместителю генерального директора столичного коммунального предприятия "Плесо".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, согласно материалам следствия, КП "Плесо" заключило с подрядчиками договор о проведении работ по расчистке и благоустройству ручья Вита - левого притока реки Вита, впадающей в Днепр.

В дальнейшем, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель генерального директора КП "Плесо" внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены более 800 тыс. грн.

Читайте такжеЧиновников "Ощадбанка" подозревают в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов на миллионы гривень

По результатам следствия должностному лицу КП "Плесо" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде залога в размере 630 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в рамках указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении директорам подрядной и субподрядной организаций, которые выполняли работы по благоустройству ручья.

Как сообщал УНИАН, ранее должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" и одной из частных фирм подозревают в хищении 38 млн грн госсредств, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram