По словам главы Счётной палаты, каждый украинец должен 61 тысячу гривень.

Каждый украинец в 2020 году из своих налогов заплатил 12300 грн на обслуживание и погашение государственного долга.

Об этом заявил глава Счётной палаты Валерий Пацкан при рассмотрении отчёта о выполнении Государственного бюджета за 2020 год в зале Верховной Рады.

"Задумайтесь, фактически каждый украинец имеет 61 тыс. грн долга (государственного долга - УНИАН). На его обслуживание и погашение каждый из нас в прошлом году заплатил 12300 грн", - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что за 2020 год объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 28% - до 2,5 трлн грн. На его обслуживание и погашение в 2020 году было направлено 512 млрд грн, что составило половину расходов госбюджета.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий