Как мертвому припарка, или как Кабмин "спасает" малый бизнес

Дмитрий Шварц

Украина приближается к небольшой круглой дате – двум месяцам пребывания на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции. Хотя за это время было много хаотических действий властей, но есть ряд важных моментов, по которым можно судить о реальном отношении Кабинета министров к основе среднего класса страны - малому бизнесу.

На данный момент именно эта часть экономики выглядит наиболее пострадавшей от жестких ограничений, запущенных 12 марта.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, фактически парализованными эти два месяца были шесть отраслей, которые прямо связаны с работой малого бизнеса.

Системный взгляд на деятельность власти по поддержке бизнеса пока наводит на мысль, что в высоких кабинетах никто особо не торопится возвращать людей к работе

Еще одним поводом для подведения промежуточных итогов стало решение Кабмина о начале вывода экономики из спячки с 11 мая, когда ограниченной части предпринимателей наконец разрешат возобновить работу, правда, со значительными санитарными ограничениями.

Без сомнения, этот шаг воспринимается в обществе позитивно. Однако системный взгляд на деятельность власти по поддержке бизнеса пока наводит на мысль, что в высоких кабинетах никто особо не торопится возвращать людей к работе и начать зарабатывать на хлеб насущный.

Где-то за окном бушует экономический шторм, а обеспеченные высокими зарплатами чиновники заточили себя в высокую крепость, до которой не достанут разрушительные волны кризиса.

При этом чуть ли не каждое свое публичное выступление премьер-министр сопровождает тирадой о том, что правительство продолжает разработку мер по разогреву экономики и вот-вот представит программы по поддержке бизнеса.

Пока народ кормят обещаниями.

Знакомство с «шестью шагами поддержки» лишь укрепляет в мысли, что правительство все устраивает, и кардинально ничего в ближайшее время меняться не будет.

К примеру, на этой неделе Министерство развития экономики сообщило об итогах заседания Координационного совета по вопросам развития микро- и малого предпринимательства. Как сказано в релизе, на заседании министр экономразвития Игорь Петрашко озвучил программные действия правительства и своего министерства, направленные на поддержку малого бизнеса в условиях карантинных ограничений в связи с COVID-19.

Знакомство с этими «шестью шагами поддержки» лишь укрепляет в мысли, что правительство все устраивает, и кардинально ничего в ближайшее время меняться не будет.

Посмотрим на эти шаги детальнее.

Один из них: «первые смягчения карантинных ограничений с 11 мая». То есть, в Кабмине решили записать себе в заслуги просто сам факт, что они разрешат части бизнеса снова начать работать в ограниченном режиме после двухмесячного простоя.

Идем дальше. Шаг второй: «продолжение моратория на проверки бизнеса». Это все из той же оперы: мы вам разрешили работать, и какое-то время не будем науськивать на вас проверяющие органы. При этом не сказано, сколько продляться эти поблажки власти.

Шаг третий: «обсуждение вопроса ЕСВ с Минфином и Минсоцполитики по поиску комплексного сбалансированного решения». Как принято в нынешнем правительстве, никто не удосужился расшифровать эту фразу.

Как понимать данный пункт? Бизнес освободят от уплаты единого социального взноса или снизят его ставку? А как это повлияет на дефицит Пенсионного фонда, который и так в нынешних экономических условиях выглядит черной дырой?

Перейдем ко второй половине плана, благо, там конкретики больше.

Главной же «морковкой», которую правительство планирует держать перед лицом малого бизнеса, является программа «5-7-9», запущенная еще Кабинетом Алексея Гончарука

Четвертым шагом по поддержке малого бизнеса Петрашко назвал помощь по частичной безработице, на которую Кабмин уже выделил 4,7 млрд грн. Размер этой помощи на одного человека составляет две трети от должностного оклада, но не может превышать официальной минимальной зарплаты, то есть, 4723 гривен.

Грубо говоря, этих средств хватит на один миллион точечных выплат.

При этом, по данным Государственного центра занятости, в Украине с начала карантина зарегистрировано 166 тысяч новых безработных, а на помощь по безработице направлено 2,3 млрд гривен, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нужно еще и учитывать особенности национального трудоустройства, когда значительная часть малого бизнеса работала в виде ФОПов (физических лиц – предпринимателей). То есть, фактически эти люди могут и не считаться безработными, хотя они уже два месяца живут без возможности получать доходы. Но на безденежье даже такая помощь не помешает.

Главной же «морковкой», которую правительство планирует держать перед лицом малого бизнеса, является программа «5-7-9», запущенная еще Кабинетом Алексея Гончарука.

Эту программу после запуска в начале февраля значительно модифицировали, увеличили граничные суммы выдачи кредитов до трех миллионов гривен и даже планируют осуществлять с её помощью рефинансирование под ноль процентов в течение года. Общий объем кредитного портфеля по этой программе должен составить 35 млрд гривен.

Шестым, последним, пунктом плана поддержки малого предпринимательства должна стать программа «Новые деньги» с общим объемом кредитного портфеля в 30 млрд грн. В Кабмине не особо распространяются о деталях программы, но она якобы позволит выдавать кредиты сроком на два года под три процента годовых.

Для запуска программы необходимо, чтобы Верховная Рада одобрила законопроект, подготовленный правительством.

К слову, министр Петрашко назвал эти шесть шагов «четкой дорожной картой от правительства и министерства по направлению помощи именно микро- и малого бизнеса».

Это, собственно, всё, что было сделано за два месяца карантина.

Если сложить суммы, указанные выше, то выйдем на цифру почти в 70 миллиардов гривен.

Для сравнения, тот же глава Минэкономразвития на одном из телевизионных эфиров громогласно заявил, что нужно ежегодно выдавать национальному бизнесу, включая крупный,кредитов минимум на 400 млрд гривен, чтобы украинская экономика росла не менее чем на 8 процентов в год.

Когда настает время предпринять реальные действия по спасению ситуации и поддержке своих граждан, Кабмин теряет один из главных ресурсов – время

Да, вот только Кабмин все ещё готовит программы поддержки среднего и крупного бизнеса. Видимо, стоит ожидать, что на их поддержку правительство будет разрабатывать проекты на общую сумму 300 миллиардов. Но с такими темпами подготовки эти программы могут стать неактуальными и станут, что мертвому припарка.

Наблюдая за работой правительства, становится понятно, почему у представителей украинского бизнеса главный принцип в диалоге с государством: «Главное не мешайте, а мы сами заработаем».

Когда настает время предпринять реальные действия по спасению ситуации и поддержке своих граждан, Кабмин теряет один из главных ресурсов – время. Вместо этого премьер дает поручение министру экономики презентовать на следующей неделе программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест. Даже страшно представить себе, что в ней будет, но, судя по заявлениям Шмыгаля, львиную долю безработных хотят переквалифицировать в укладчиков асфальта в рамках реализации масштабной госпрограммы по строительству и ремонту автодорог.

Скорее всего, правительственные чиновники надеются, что с постепенным запуском бизнеса в мае ситуация через какое-то время вернется на докарантинные показатели.

Но с высокой долей вероятности можно ожидать, что конъюнктура внутреннего и внешних рынков сильно в ближайшие месяцы изменится, а такая неторопливая политика власти поспособствует превращению украинцев в попугаев из советского анекдота, чтобы «хоть тушкой, хоть чучелом» вырваться в соседние страны, когда те начнут открывать границы после карантина.

Дмитрий Шварц