В министерстве отметили, что в последнее время в Украине остановилось увеличение числа зарегистрированных безработных.

За время действия карантина в Украине выплачено 7,5 миллиарда гривень помощи по безработице, причем на данный момент задолженность по данным выплатам отсутствует.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Всего с начала года трудоустроено более 409 тысяч граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 21 августа) - 262 тысячи. В частности: в сельском хозяйстве - 45% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14%; в сфере торговли - 13%", - сказано в сообщении.

Безработица в Украине

В министерстве отметили, что в последнее время в Украине остановилось увеличение числа зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч, в июне - 75 тысяч, в июле - 68 тысяч.

Что этому предшествовало

По состоянию на август с начала действия карантина статус безработного получили 431,8 тысячи украинцев, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автор: Дмитрий Шварц