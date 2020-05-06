АМКУ исследует нарушения "Эпицентром" и "Новой линией" конкурентного законодательства во время карантина

Отмечается, что с точки зрения антимонопольного законодательства работа «Эпицентра» и «Новой линии» во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами.

Антимонопольный комитет Украины исследует нарушения сетями магазинов "Эпицентр" и "Новая линия" конкурентного законодательства при введении карантинных мер.

Читайте такжеКабмин разрешил работу продовольственных рынков в Украине во время карантина

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Киевское областное территориальное отделение АМКУ исследует нарушения "Эпицентром" и "Новой линией" конкурентного законодательства при карантинных мероприятий. АМКУ получил основания для начала исследования. Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное", - написал он.

Хмельницкий отметил, что с точки зрения антимонопольного законодательства работа «Эпицентра» и «Новой линии» во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами.

«Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнило предписания и приостановило деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследования относительно антиконкурентных действиях украинских торговых сетей.