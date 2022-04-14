Программа предусматривает ежемесячную компенсацию расходов на зарплату в размере 6,5 тыс. грн за каждого работника в течение двух месяцев.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 200 млн грн на выплату работодателям компенсации за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Программа предусматривает ежемесячную компенсацию расходов на зарплату в размере 6,5 тыс. грн за каждого работника в течение двух месяцев. Такая государственная поддержка направлена на уменьшение безработицы и повышение экономической активности украинского бизнеса.

"Сейчас наша задача – стимулировать бизнес брать на работу переселенцев. С одной стороны, это позволит возобновить работу предприятий, с другой – поможет людям зарабатывать и кормить свои семьи", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве напомнили, что для участия в программе и получения компенсации, предприятию необходимо заключить трудовой контракт с гражданином, который является внутренне перемещенным лицом. Данные о трудоустроенном лице можно подать через портал "Дия" или же предоставив заявление в Государственную службу занятости.

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