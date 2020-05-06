Кабмин снизил норму отчислений прибыли госкомпаний в бюджет

Правительство сократило долю отчислений в бюджет до 80% чистой прибыли госпредприятий.

Кабинет министров Украины принял решение о снижении нормы отчислений чистой прибыли государственных компаний в государственный бюджет до 80%, тогда как ранее этот показатель составлял 90%.

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Как сказано в сообщении Министерства финансов, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"По результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, государственные предприятия будут перечислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли вместо 90%, как было ранее", - сказано в сообщении.

В то же время для ГП НАЭК "Энергоатом", ГП "Международный аэропорт "Львов" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" норма отчисления части чистой прибыли установлена на уровне 30%.

"Благодаря этому решению субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для направления их на развитие производства. Новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в государственный бюджет в объемах, определенных законом о государственном бюджете на 2020 год", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%.