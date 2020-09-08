Инициативы, заложенные в стратегию, будут выделены в государственные целевые программы и начнут реализовываться уже с 2021 года.

Под председательством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко состоялось учредительное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030, которая является инициативой президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, сказано в сообщении пресс-службы Минэкономики.

По словам Петрашко, Украина безотлагательно должна отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы.

«Вместо этого мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой являются развитие и торговля продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления. Именно на такой путь развития и должна быть направлена наша стратегия», - цитирует министра его пресс-служба.

О чем будет идти речь в стратегии

Сама работа над стратегией начнется с определения конкретных экономических показателей, которые должна будет достичь страна. Главными векторами, по которым будет развиваться Украина, называют стимулы для промышленности, агросектора, добычи и IT-сектора, инфраструктуры и внутренних перевозок, для энергетического сектора, а также создание транспортных коридоров.

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Инициативы, заложенные в стратегии, будут выделены в государственные целевые программы и начнут реализовываться уже с 2021 года.

Акселераторами перехода к инновационной модели должны стать изменения в подходах к государственному управлению, к качеству экономического роста, политике занятости, к сферам здравоохранения и образования.

«Для успешной разработки стратегии на платформе Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций», - сказано в сообщении.

Что было ранее

Ранее президент Зеленский почти год назад подписал указ «О целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года». Соответствующий указ №722/2019 от 30 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

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Автор: Дмитрий Шварц