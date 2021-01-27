Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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«Постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов», которое правительство утвердило сегодня во исполнение задания президента, предусматривает, что фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке», - сказано в сообщении.

В пресс-службе главы государства добавили, что воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

«Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи, смогут приобрести новое жилье. Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на родине», - сказано в сообщении.

Постановление Кабмина будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и подано на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Смягчение монетарной политики

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

По данным НБУ, объемы ипотечного кредитования в Украине по итогам 9 месяцев 2020 года выросли на 16%, до 2,3 млрд грн, из-за повышения среднего размера кредита.

В Украине средние ставки по гривневым кредитам для компаний в третьем квартале 2020 года сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

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Автор: Дмитрий Шварц