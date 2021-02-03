Решение направлено на уменьшение расходов государства на банки, которые выводятся с рынков.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал протокольное поручение, направленное на создание рабочей группы по вопросам обанкротившихся банков.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором принятия данного решения выступил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

Читайте такжеВ МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной

«От Национального банка есть предложение относительно проекта протокольного решения с целью выработки комплекса мер, направленных на уменьшение расходов государства на банки, которые выводятся с рынков. Предлагаем Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков в составе представителей Минфина, Минюста, Минэкономики, МВД, Госфинмониторинга, Нацбанка, Офиса генпрокурора, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Офиса президента», - сказал Сологуб.

Также он обратился к правительству с просьбой определить главу рабочей группы и обеспечить вынесение на очередное заседание правительства проекта решения о создании указанной рабочей группы и утверждении ее персонального состава.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий