Курс гривни к евро укрепился до 32,25 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,25 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2730,47 (14 июля – 2732,16)

100 EUR – 3224,82 (14 июля – 3237,2)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,30/27,32 грн/долл., к евро - на уровне 32,26/32,28 грн/евро.

Курс на 14 июля

Национальный банк Украины на среду, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий