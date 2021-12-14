Национальный банк Украины на среду, 15 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,53 грн/евро, то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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Межбанк:
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,00/27,02 грн/долл., к евро - на уровне 30,54/30,56 грн/евро.
Курс на 14 декабря:
Национальный банк Украины на вторник, 14 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Прогноз на декабрь:
Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.