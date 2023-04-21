Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,95 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек - 41,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн/долл., евро - 40,65 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Ситуация с курсом во время войны

Национальный банк в мае 2022 года отменил ограничения на установление курса, однако уже в июле снизил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, до конца апреля наличный курс валют сохранит свои позиции недельной давности. По его словам, курсовые рамки доллара составят до 37,0-38,0 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро. При этом разница между курсом покупки и продажи будет минимальной.

Финансовый аналитик Виталий Шапран прогнозирует, что курс на наличном рынке упадет до официального уровня - 36,6 грн/долл.

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