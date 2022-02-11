Из-за военной агрессии со стороны России украинская экономика несет серьезные убытки. Потери иностранных инвестиций составляют $72 млрд — $10,3 млрд ежегодно.
Об этом говорится в новом отчете Центра экономических и бизнес-исследований (CEDR).
Как говорится в отчете, военный конфликт с Россией обошелся Украине в $280 млрд за период с 2014 по 2020 годы.
Постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до $162 млрд за период с 2014 по 2020 год.
Ежегодно военный конфликт стоит Украине до $40 млрд., что составляет19,9% ее ВВП доконфликтного уровня.
Аннексия Крыма обходится Украине до $8,3 млрд ежегодно. Продолжающийся конфликт на Донбассе обходится украинской экономике до $14,6 млрд в год. Общие потери с 2014 года составляют до $102 млрд.
Совокупные потери основных фондов для Украины в Крыму и на Донбассе от уничтожения или повреждения активов составляют $117 млрд. Общий объем недополученных налоговых поступлений в бюджет Украины за период с 2014 по 2020 год равняется $48,5 млрд.
Аналитики прогнозируют, что потери будут увеличиваться в связи с эскалацией конфликта.
ВВП Украины:
- 21 октября 2021 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.
- Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.
- Министерство экономики прогнозировало, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.
- В госбюджете на 2021 год был заложен рост ВВП Украины на уровне 4,6%.
- Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
- 7 декабря 2021 года Министерство экономики ухудшило прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2021 и 2022 годах.
- 20 января 2022 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%, отметив, что более стремительное восстановление экономики будут ограничивать дорогие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения.
- Реальный валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 5,9%.