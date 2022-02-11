Продолжающийся конфликт на Донбассе обходится украинской экономике до $14,6 млрд в год.

Из-за военной агрессии со стороны России украинская экономика несет серьезные убытки. Потери иностранных инвестиций составляют $72 млрд — $10,3 млрд ежегодно.

Об этом говорится в новом отчете Центра экономических и бизнес-исследований (CEDR).

Как говорится в отчете, военный конфликт с Россией обошелся Украине в $280 млрд за период с 2014 по 2020 годы.

Постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до $162 млрд за период с 2014 по 2020 год.

Ежегодно военный конфликт стоит Украине до $40 млрд., что составляет19,9% ее ВВП доконфликтного уровня.

Аннексия Крыма обходится Украине до $8,3 млрд ежегодно. Продолжающийся конфликт на Донбассе обходится украинской экономике до $14,6 млрд в год. Общие потери с 2014 года составляют до $102 млрд.

Совокупные потери основных фондов для Украины в Крыму и на Донбассе от уничтожения или повреждения активов составляют $117 млрд. Общий объем недополученных налоговых поступлений в бюджет Украины за период с 2014 по 2020 год равняется $48,5 млрд.

Аналитики прогнозируют, что потери будут увеличиваться в связи с эскалацией конфликта.

ВВП Украины: