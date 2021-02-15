За минувшую неделю курс доллара к гривне уже заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,1%.

Из-за неудачного раунда переговоров с Международным валютным фондом курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке на следующей неделе может ослабнуть до 28,2 грн/долл.

Об этом говорится в комментарии старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, переданном УНИАН.

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"На начавшейся неделе стоит ожидать дальнейшего роста курса доллара к гривне, который на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн/долл.", - сказал эксперт.

По его словам, причиной разворота гривни от укрепления к снижению является неудачный раунд переговоров Украины с Международным валютным фондом.

"Причина разворота гривни от укрепления к снижению – завершившийся неудачей раунд переговоров с МВФ. Украина не смогла выполнить ни одно из взятых на себя обязательств. Речь идет и о сохранившихся льготах при оплате населением газа, и об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией. Новый раунд переговоров может начаться не раньше марта, и, соответственно, новый транш кредита, при самом благоприятном исходе, может прийти не раньше лета", - отметил эксперт.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне уже заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,1%.

"Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,77 до 27,84 грн (+0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой", - отметил он.

Переговоры с МВФ

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

13 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя завершение работы миссии в Украине, сообщил, что Украина продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом.

В МВФ прокомментировали ситуацию с траншем для Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий