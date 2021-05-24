На данный момент банки рассматривают 623 заявки на участие в программе на общую сумму 550,8 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 24 мая заключили 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, на сегодня банки рассматривают 623 заявки на участие в программе на общую сумму 550,8 млн грн, причем как на первичном (21,88%), так и на вторичном (78,12%) рынках.

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Отмечается, что в программе задействовано 22 региона и город Киев. Самые активные из них - Киев (36,5%), Киевская область (27,8%), Харьковская (7%), Львовская (6%) и Ривненская (4,1%) области.

Обещанная ипотека под 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой «Доступная ипотека под 7%».

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Автор: Екатерина Жирий