Главным комитетом по этому законопроекту определен Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о либерализации применения регистраторов расчетных операций.

Текст законопроекта на сайте парламента в настоящее время еще не опубликован.

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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций (№ 4439).

Главным комитетом по этому законопроекту определен Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Автор: Татьяна Поляковская