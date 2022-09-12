По словам экспертов, инфляция в Украине замедлится в начале 2023 года и по итогам следующего года снизится до 24%.

До конца 2023 года курс доллара в Украине может девальвировать до 45 гривень.

Об этом говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

Видео дня

"Могут потребоваться дополнительные раунды девальвации гривни для борьбы с чрезмерным спросом на иностранную валюту. Курс доллара по итогам 2022 года составит 40 грн за доллар, а в 2023 году – 45 грн", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что валовой внутренний продукт Украины снизится на 32% в этом году, а в следующем году произойдет рост на 4%.

"Инфляция замедлится в начале 2023 года и по итогам следующего года снизится до 24% с 30% в этом году", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 12 сентября, ослаб на 4 копейки - до 41,54 грн / долл.

Вас также могут заинтересовать новости: