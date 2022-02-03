Гривня является шестой самой недооцененной валютой в мире.

Курс гривни относительно доллара США недооценен на 58,1% по "индексу бигмака".

Об этом сообщает британское издание The Economist согласно данным обновленного индекса.

Отмечается, что в Украине бигмак стоит 69 грн, а в США – 5,81 долл. Таким образом, справедливый обменный курс по этому показателю составляет 11,88 грн/долл. Разница между этим и фактическим курсом в 28,3 грн/долл. свидетельствует о том, что украинская гривня недооценена на 58,1%.

При этом в прошлом году данный показатель составлял 61,1%, то есть в 2022 году гривня улучшила свои позиции, но при этом является шестой наиболее недооцененной валютой в мире.

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Ниже гривни в этом рейтинге находятся валюты таких стран, как Румыния, Малайзия, Индонезия, Турция и Россия.

Что такое "Индекс бигмака":

"Индекс бигмака" был придуман The Economist 1986 года в качестве определения стоимости валют на их "правильном" уровне. Индекс основан на теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Отмечается, что бургерномика никогда не была точным показателем точной покупательной стоимости валюты, а была лишь инструментом для упрощения теории обменного курса.

Тем не менее, "индекс бигмака" стал международным стандартом, включенным в ряд экономических учебников и по меньшей мере 20 академических исследований.

Курс 4 февраля:

Национальный банк Украины на пятницу, 4 февраля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.