На данный момент на предприятии реализуется программа финансового оздоровления.

Стало известно, что харьковский завод “Электротяжмаш” имеет шансы на получение контрактов внутри страны и за границей на несколько миллиардов гривен.

Об этом сообщается в статье на “РБК-Украина”.

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«Контракты внутри страны могут обеспечить порядка 2,5 млрд грн ежегодно. В ближайшие несколько лет “ЭТМ” будет обеспечен контрактами на модернизацию украинских гидроэлектростанций совместно с АО “Турбоатом” по программе, финансируемой ЕБРР. В начале марта руководство “ЭТМ” и “Турбоатома” уже встречались, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в этом направлении - производстве трех новых гидротурбин и генераторов Днестровской ГАЭС», - говорится в тексте.

Помимо этого, впервые за 5 лет “ЭТМ” проходит сертификацию для участия в модернизации и обновлении подвижных составов “Укрзализныци”.

Большие перспективы у завода и на внешнем рынке. Ведутся переговоры о модернизации АЭС и ТЭС Индии, Таджикистана, Казахстана, а также странами Европы.

“В Европе большой потенциал у рынков Польши, Литвы и Болгарии. На встрече с “Турбоатомом” в частности обсуждалась модернизация литовской ГАЭС “Круонис”, казахской ТЕС Аксу. Совокупные возможности для экспорта - порядка 6 млрд грн в ближайшие 3-4 года”, - считает автор.

Большую роль играет и обновление системы закупок, которое было проведено в прошлом году. Так, ликвидация существовавших ранее коррупционных схем позволила снизить цены закупки сырья и материалов на 6 - 30%, при этом цены готовой продукции на экспорт выросли в среднем на 24%.

Автор считает, что окончательный выход “Электротяжмаша” из кризиса займет еще некоторое время, но у предприятия есть все возможности для нормального существования.

Напомним, что “Электротяжмаш” передали в управление Фонда госимущества в конце 2019 года без оборотных средств. Предыдущее руководство во главе с Дмитрием Костюком накопило многомиллиардные задолженности перед “Укрэксимбанком” и “Сбербанком”, а также поставщиками сырья и материалов. Расследованием действий экс-менеджмента занимается НАБУ.

На данный момент на предприятии реализуется программа финансового оздоровления.

Как сообщалось ранее, 2 марта на “Электротяжмаше” выплачены многомиллионные долги по заработным платам перед работниками завода. Предприятие также должно получить около 340 млн гривен индексации по контрактам с Укргидроэнерго.

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Автор: УНИАН